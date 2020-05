Le spectacle Miraculous reporté en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Le spectacle Miraculous Ladybug est reporté au 5 décembre 2021 au Zénith de Toulouse.

Compte tenu des mesures gouvernementales contre le Covid-19, et face aux incertitudes des semaines et des mois à venir, Quartier Libre Productions et Lling Music sont contraints de reporter le spectacle « MIRACULOUS LADYBUG – le Spectacle Musical » au Zénith de Toulouse initialement prévu le dimanche 1er novembre 2020 (14h et 17h).

Le jeune public pourra retrouver ses héros sur scène… il lui faudra simplement patienter un peu jusqu’au dimanche 5 décembre 2021 à 14h et 17h au Zénith de Toulouse.

Un spectacle incroyable

Pour le plus grand bonheur de tous, les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, deux adolescents entourés de leurs amis. Le grand jour approche, tout le monde s’organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros ! A travers des combats spectaculaires, Ladybug et Chat Noir doivent affronter leur pire ennemi. Retrouvez pour la première fois votre duo préféré et plus de 30 personnages sur scène, dont Chloé, Sabrina et Alya, dans un tourbillon de magie et de numéros aériens .

Miraculous

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 – 14H & 17H

ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE

réservations : www.bleucitron.net