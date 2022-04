Va-et-vient au Grand Rond : Vos invitations sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Jusqu’au 9 avril, la Compagnie Arketip propose le spectacle « Va-et-vient » au Théâtre du Grand Rond. Toulouseblog vous offre des invitations !

Du hip hop conteporain sur la scène du Grand Rond ? Ça faisait longtemps qu’on en rêvait, la compagnie montpelliéraine Arketip l’a fait ! Les fondamentaux de la compagnie reposent sur la recherche chorégraphique, l’improvisation et la danse contact mais aussi l’importance de partager la danse avec un large public. Elle fait donc l’honneur de fouler, pour la première fois, les planches du Grand Rond avec cette pièce pour deux danseuses.

Pièce pour deux danseuses donc, qui s’articule autour d’une réflexion sur le transfert en psychanalyse et la fluidité entre les individus. Elle s’appuie sur les écrits du psychanalyste Saverio Tomasella, membre de l’association européenne Nicolas Abraham et Maria Torok (qui ont élaboré toute une série de notions-clés de la psychothérapie contemporaine) et sur des entretiens avec la psychanalyste Lydia Ledig.

La compagnie Arketip propose ici une pièce à l’univers sonore envoûtant, aux chorégraphies puissantes et sans concession. On ne peut détacher nos regards et nos esprits des deux danseuses qui nous plongent en nous-mêmes pour 50 minutes essentielles. Vous prendrez bien un peu de psychanalyse en dansant, c’est tellement plus marrant !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du mercredi 6,et vendredi 8 avril à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/