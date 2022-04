Mac DeMarco annonce son passage par Toulouse !

Partager Facebook

Mac DeMarco sera en concert à Toulouse le 28 septembre 2022 dans la salle du Bikini !

C’est une première! Mac DeMarco sera en concert au Bikini après un passage il y a quelques années au Weekend des Curiosités. Le chanteur a annoncé une tournée pour la rentrée avec cette unique date française – si on ne compte pas un festival parisien cet été. Pour rappel, le dernier album du chanteur date de 2019, « Here comes the cowboy » marquant la première apparition du chanteur dans le Top 10 du Billboard 200 américain. Alors avant son passage, on réécoute cet album et surtout l’excellent Salad Days.

Pour réserver vos places au concert à Toulouse : www.lebikini.com

Le site de l’artiste : https://www.mac-demarco.com/