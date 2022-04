Texas, le groupe culte à Toulouse

Partager Facebook

Ce jeudi , le groupe Texas fêtera les 30 ans de son album culte « Southside » au Zénith de Toulouse.

En janvier 1989, le monde entier découvrait un tube : I Don’t want a lover. Dernière ce titre, un petit groupe de Glasgow amené par Sharleen Spiteri . Ce fut la première pierre à l’édifice Texas avant la sortie en mars de « Southside ». 30 ans après, les écossais sont de retour sur scène avec une tournée exceptionnelle où l’album sera joué dans son intégralité avec des titres comme Thrill Has Gone ou encore Everyday Not et Prayer Now.

Bêtes de scènes, les musiciens de Texas en profiteront aussi pour rejouer leurs grands hits comme Summer Son, Say What you want ou encore Inner Smile.

Rendez-vous au Zénith de Toulouse ce jeudi 7 avril pour découvrir Texas en concert !

réservations : www.bleucitron.net