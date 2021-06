Une saison 2 pour les Colocs au Mas de Canelles, près de Toulouse

Partager Facebook

Le 9 juin prochain, le restaurant éphémère « Les Colocs » retrouve sa place pour une deuxième année au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan près de Toulouse.

Dans les jardins du Mas, sous le ciel bleu ou le ciel étoilé, en bordure du Canal du Midi, cette demeure typique, retrouve les clients dès le 9 juin. Pour vous en faire bien plus qu’une guinguette, Les Coloc vous ont sélectionné le meilleur de la Ville Rose et vous réservent un programme d’été pleins de rebondissements comme on les aime : expos, ciné plein air, Dj set, brunch yoga et plein d’autre surprises.

Les Colocs ont décidé de mettre l’accent sur Toulouse pour cette 2e saison. Entre pintxos, fromage, copeaux de Noir de Bigorre, chipirons à la plancha, cuisson au wok, burger « espanté », « poutounade » de foie gras, « cacou mangue coco », cocktails… vous l’aurez compris, c’est une carte à la fois généreuse et débordante à l’image des Coloc. Et comme le Toulousain mange aussi des légumes, alors il y a aussi du VÉGÉ … et c’est sans vous parler de leur petite réserve de vins !

Les Colocs sont ouverts dès le 9 juin du lundi au samedi à partir de 19h et le dimanche pour un bruns de 11h à 15h.

Infos et réservations : https://lemasdescanelles.fr/les-coloc-restaurant-ephemere/