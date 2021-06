Nouvelle récompense internationale pour Le 5 Wine Bar à Toulouse

Partager Facebook

Après les titres de Meilleur Bar à vin du monde en 2017, 2018 et 2019, le 5 Wine Bar à Toulouse obtient le « World’s Best Wine Lists 2020 – One Star Wine List » décernée par le célèbre magazine international The World of Fine Wine.

Bar emblématique de la ville rose, célèbre pour avoir obtenu 3 années consécutives le titre de « meilleur bar à vin du monde » de 2017 à 2019, Le 5 Wine Bar rouvrira ses portes le mercredi 9 juin prochain. Tout sera mis en œuvre sur place pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que la sécurité des convives et du personnel.

L’équipe n’a pour autant pas été inactive durant ces longs mois de fermeture en raison de la pandémie : la carte des vins s’est enrichie avec de belles références, vous pourrez déguster, toujours sur réservation, le Menu du Marché, qui sublime les produits de notre Région, les vendredis et samedis soir, et nouveauté, désormais le midi du mardi au vendredi. Et en guise de surprise du chef, l’établissement vient de recevoir un nouveau prix international !

« Nous sommes très honorés d’être une fois encore distingués par une célèbre revue d’œnologie internationale. The World of Fine Wine figure parmi les publications de référence dans l’univers du vin. Le World’s Best Wine Lists est un programme de récompenses mondiales, jugé par de grands sommeliers, qui reconnaît l’importance cruciale d’une bonne sélection de vins – quel que soit le nombre – dans l’expérience culinaire moderne, partout dans le monde. Notre travail continue à séduire tant les professionnels que les amateurs qui apprécient notre large sélection de vins issus des meilleurs vignobles mondiaux. Ce prix revient aussi aux chefs qui ont carte blanche pour proposer midi et soir des menus surprenants avec des produits frais de saison et de notre région, qui subliment les vins de nos sommeliers ! 2021 sera une année difficile pour les restaurateurs, et sera aussi marquée par des histoires inspirantes, car c’est toute une filière qui s’est réunie pour soutenir ses membres. Le vin continue d’être une source de plaisir pour les convives. » se réjouit Philippe Meynadier, propriétaire du 5 Wine Bar.

Le 5 Wine Bar : plus de 1 000 références de vins du monde entier



Néophytes, amateurs de vin ou fins connaisseurs, tous y trouveront leur bonheur. Le 5 Wine Bar offre aujourd’hui la plus grande carte des vins de la ville rose avec pas moins de 300 références de vins à déguster au verre, et en totalise 1 000 provenant d’une vingtaine de pays comme, parmi les plus urprenants, l’Autriche, la Géorgie, le Maroc, le Liban, le Mexique ou encore le Japon. Un véritable voyage autour du vin ! Les breuvages insolites, comme le Vin de Riz de Camargue, attiseront la curiosité de tous, tandis que les appellations de notre région, dont beaucoup biologiques, provenant par exemple du Minervois, de Cahors ou encore de Fronton, raviront les amoureux de naturalité.

Le 5 Wine Bar

5 rue de la Bourse à Toulouse

Tél : 05 61 38 44 51

Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à minuit, et le

samedi de 18h à minuit

Site : https://www.n5winebar.com/fr/