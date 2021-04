Près de Toulouse, le Mas des Canelles fait son Cinéma

Partager Facebook

Au mois de juillet, le Mas des Canelles à Castanet-Tolosan près de Toulouse fait son cinéma en plein air en faveur de la replantation du Canal du Midi.

Mécène du canal du Midi depuis plusieurs années, le Mas des Canelles est un lieu de réception unique situé à Castanet-Tolosan, à 15 minutes de Toulouse. Déjà partenaire en 2020 de la Mission Mécénat de Voies Navigables de France, il démontre une nouvelle fois son implication dans la préservation du cours d’eau en organisant deux projections solidaires de cinéma en plein air.

Le rendez-vous est donné les 6 et 20 juillet prochains dans ce cadre bucolique propice à la rêverie estivale.

Les jardins de cette bâtisse historique, construite au début du XIXe siècle et nichée au bord du canal du Midi, inviteront toulousaines et toulousains, amoureux du canal du Midi et touristes à voir ou revoir deux classiques du cinéma : Les amants passagers de Pedro Almodóvar et Nous finirons ensemble de Guillaume Canet.

Deux soirées solidaires dédiées au 7ème art dont l’intégralité de la billetterie sera réservée au vaste projet de replantation du canal du Midi.

Programme :

Mardi 6 juillet à 22h : Les Amants passagers de Pedro Almodovar

Réservation : https://www.billetweb.fr/seance-de-cinema-en-plein-air-au-mas-des-canelles

Mardi 20 juillet à 22h00 : Nous finirons ensemble de Guillaume Canet

Réservation : https://www.billetweb.fr/seance-de-cinema-en-plein-air-au-mas-descanelles-20juillet