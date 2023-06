L’exposition Art of the Brick, autour du Lego, ouvre à Toulouse !

Le succès planétaire « The Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO® » ouvre ses portes demain 28 juin, à Toulouse !

Après un tour du monde réussi et des escales à Paris, Atlanta, Milan ou encore Bruxelles, Toulouse devient la 2ème ville de France à accueillir cette exposition originale. Organisé par la société de production Exhibition Hub en collaboration avec la plateforme Fever, l’événement prend ses quartiers au sein des Espaces EDF Bazacle jusqu’à la fin de l’été. Au total, 70 sculptures XXL fabriquées intégralement en LEGO® par l’artiste Nathan Sawaya y sontexposées.

La liberté de créer. Offrir mille possibilités à son esprit de faire preuve d’imagination. Les fameuses briques en plastiques font rêver petits et grands depuis des décennies. Des artistes se sont accaparés le matériau original pour offrir des oeuvres époustouflantes. Après plusieurs dates à travers le monde, l’exposition Art of The Brick arrive enfin à Toulouse.

Un million de briques Lego

L’exposition, à voir à l’Espace EDF Bazacle, plonge les visiteurs dans l’univers de Nathan Sawaya : un monde plein de joie et de couleurs. Avec plus de 1 million de briques LEGO, l’artiste a réalisé pas moins de 70 œuvres qui inspirent autant les enfants que les adultes à réfléchir sur le sens de l’art, un sourire aux lèvres. On pourra voir des oeuvres uniques comme des sculptures originales mais aussi des chefs-d’oeuvre du monde de l’art comme David de Michel-Ange, la Nuit étoilée de Van Gogh et la Joconde de De Vinci.

Qui dit Lego, dit création ! Les plus jeunes pourront profiter de l’aire de jeux où les constructions seront au coeur du projet.

Exposition The Art of The Brick

Les Espaces EDF Bazacle Toulouse

La billetterie sur feverup.com