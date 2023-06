Top 14 : Le Stade Toulousain remporte un 22e titre de Champion de France

Partager Facebook

Sur un coup de génie de Romain Ntamack, le Stade toulousain renverse La Rochelle (29-26) pour décrocher un 22e titre de Champion de France.

Ames sensibles s’abstenir. Les supporters toulousains sont passés par toutes les émotions ce samedi soir, au Stade de France, sur la Capitole et partout ailleurs. Dans une rencontre où les défenses ont pris le dessus sur l’attaque, La Rochelle s’est montrée dangereuse et semblait avoir tout en main pour remporter son premier titre. Mais sur une dernière action, Toulouse renverse les maritimes.

Toute la rencontre, La Rochelle domine les débats notamment dans le jeu et dans le combat. Mais la défense toulousaine tient, et, jamais les rochelais prennent le large. A la 78e minute, Romain Ntamack inscrit un essai magistral sur une prise d’intervalle légendaire. Les finales se jouent à un petit truc, et en 2023, ce petit truc était du côté toulousain.

L’ESSAI DE LA GAGNE !! @RomainNtamack aplatit un incroyable essai à 1 minute de la fin du match et offre le Brennus au @StadeToulousain !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/6FT3YOHIhU — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

La fête sera belle à Toulouse dimanche avec la présentation de ce 22e Bouclier de Brennus place du Capitole à 18h.