Une journée pour Octobre Rose au CHU de Toulouse

Dans le cadre du 30ème anniversaire d’Octobre Rose, les équipes de l’hôpital Paule de Viguier donnent rendez-vous le mardi 3 octobre 2023, au grand public et aux hospitaliers pour un temps d’échange dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Une journée, jalonnée de moments de convivialité.

Avec 61 214 nouveaux cas, estimés en France en 2023, (33% des cancers féminins) le cancer du sein est le plus répandu chez la femme. Dans la majorité des cas, le développement d’un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Pris en charge tôt, c’est un cancer de bon pronostic et grâce au dépistage, 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. L’opportunité de rappeler qu’il est possible de réaliser un dépistage au sein du service d’Imagerie de la Femme à Pierre Paul Riquet sur le site de Purpan.

Le 3 octobre à partir de 10h30, les équipes de l’hôpital Paule De Viguier accueilleront le public dans le hall de la maternité autour de différentes activités :

atelier dédié à l’apprentissage de l’autopalpation et à la découverte du parcours radiologique,

stand « Sport-Santé », pour une initiation au rugby, en compagnie des célèbres « RUBbies »,

carrefour nutrition animé par les diététiciennes,

forum des associations (Keep a Breast, CAMI..).

une expo photo en noire et blanc des professionnels de la maternité, réalisée par la

photographe Jessica Thiel (association Souvenange),

une chorale : « Lundi les autres chantent », pour une représentation unique, de 12h00 à 12h45,

programmée dans le hall de la maternité,

des animations originales telles qu’un photobooth et un bar à smoothie, qui seront, pour

l’occasion, pensées aux couleurs de cet évènement

