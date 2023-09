La Grande Course de Trottinettes arrive ce weekend à Toulouse

Partager Facebook

A vos marques, prêt, trottinez ! Ce samedi 23 septembre, la grande course de trottinettes s’arrête pour la première fois à Toulouse.

La Grande Course de Trottinettes revient enfin à Toulouse sur les allées Jean Jaurès ce samedi à 9h30. Cette course de trottinettes est ouverte gratuitement aux enfants de 6 à 10 ans. Et l’objectif reste le même qu’à Bordeaux au début mois: récolter de l’argent afin de lutter contre les cancer pédiatriques. Cette course est devenue la plus grande course de trottinettes de France !

Le programme :

À partir de 9h30 : Retrait des dossards, des capes

10h00 : Cérémonie d’ouverture

10h10 : Échauffement des enfants avec le trotti-haka

10h15 : GRANDE PARADE

10h20 : Courses des « Petites Souris » parrainées par Jordan* (CP)

10h35-11h20 : Courses qualificatives (CE1,CE2,CM1,CM2)

11h20-11h50 : Courses consolantes (CP,CE1,CE2,CM1,CM2)

11h50-12h10 : Quarts de finale (CP,CE1,CE2,CM1,CM2)

12h10-12h30 : Demi-finales (CP,CE1,CE2,CM1,CM2)

12h30-12h50 : Courses des Trotti-Mamans, Trotti-Papas

12h50-13h10 : Finales (CP,CE1,CE2,CM1,CM2)

13h10-13h45 : Remise des prix sur scène aux vainqueurs

13h45 : Remise des médailles à TOUS les participants

Pour en savoir plus : https://www.lagrandecoursedetrottinettes.fr/