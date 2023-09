Le Festival Rampage débarque à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La première édition du festival Rampage s’installe au Zénith de Toulouse ce samedi 23 septembre 2023.

Rampage, le plus gros festival de bass music d’Europe, débarque en France et s’installera sous le soleil de Toulouse dans la plus grande salle que cette ville incroyable a à offrir. Un show qui saura vous transmettre la vibe Rampage à 100 % se prépare, agrémenté d’un line-up de grosses pointures, qui feront pour sûr de cette édition la plus grande soirée Drum&Bass et Dubstep qu’il n’y ait jamais eu en France !! Nous sommes impatient‧e‧s de réunir tous nos “Soldiers” pour cette nouvelle aventure.

Au programme de cette soirée, on découvrira sur scène Macky Gee, Zomboy, Dirtyphonics, Imanu, Modestep, Forum ou encore Millie Collins.

Rampage

Samedi 23 septembre 20h

Zenith Toulouse Metropole

Réservations ici ! https://shotgun.live/fr/events/rampage-france-2023