Une deuxième date toulousaine pour -M- à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chanteur -M- présentera son nouveau show « En Rêvalité » les 29 novembre 2022 et le 19 avril 2023 au Zénith de Toulouse.

Pour son retour sur scène, après vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère, la tournée de -M- se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse.

Après un premier concert toulousain le 29 novembre 2022, -M- sera de retour au Zénith Toulouse Métropole le 19 avril 2023 !

Réservations : https://spectacles.bleucitron.net/