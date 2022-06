Concert : Magyd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo pour la Fête de la Musique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mardi 21 juin à partir de 19h, à l’occasion de la Fête de la Musique, le Conseil départemental organise une soirée au Pavillon République, dans la cour de l’Hôtel du Département, qui réunira le Toulouse Contour, trio toulousain formé par Magyd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo et l’école de musique A tempo.

La poésie militante de Magyd Cherfi (Zebda), le romantisme élégant d’Art Mengo et la fantaisie décalée d’Yvan Cujious se retrouvent sur scène pour s’amuser de la chanson toulousaine. Accompagnés de l’accordéoniste Laurent Derache et du percussionniste Franck Camerlynck, les trois copains se rassemblent et se chambrent, au cours d’un spectacle aux accents toulousains. Au fil des chansons, les artistes interprèteront les histoires toulousaines, « rugueuses comme la brique, parfumées comme la violette ou pimentées de soleil ».

Ce 21 juin sera leur première date toulousaine depuis la sortie de leur premier album, « Le temps additionnel », en janvier 2022.

En première partie de soirée, le Conseil départemental a souhaité rendre hommage au peuple ukrainien, en invitant 12 musiciens professeurs dont deux 2 professeures de piano ukrainiennes, qui présenteront un répertoire de pièces de musique classique et romantique, interprétées au piano, violon, violoncelle, clarinette, guitare et chant.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h

19h30 : Ecole de musique A Tempo

21h : Toulouse Contour