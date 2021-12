Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le hall du Gaumont Labège, près de Toulouse, on peut découvrir tout au long du mois de décembre un piano.

Depuis plusieurs jours, les toulousains peuvent jouer quelques notes sur le piano installé dans ce cinéma de Labège. De quoi patienter avant sa séance en musique. De plus, le cinéma, et son partenaire les pianos Parisot vous en font gagner un exemplaire. Cinéma et musique, une longue et belle histoire d’amour.