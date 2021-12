Deux nouvelles dates pour la comédie musicale « Je Vais t’aimer »

Partager Facebook

Et si on chantait les plus grands tubes de Michel Sardou le temps d’un spectacle unique ? La comédie musicale JE VAIS T’AIMER est le spectacle « évènement » de l’année 2021. La presse évoque déjà un « Mamma Mia » à la française ! Le succès est tel qu’en 2023, deux nouvelles dates à Toulouse.

Des années 60 au début des années 2000, JE VAIS T’AIMER raconte les destins croisés de jeunes français qui vous emmèneront du port du Havre à New York à bord du « France », à Paris aussi…

Et le tout avec les tubes de Michel Sardou pour un spectacle rempli d’énergie positive et communicative. Ce sont aussi des moments d’émotions intemporelles où chacun pourra se reconnaitre.

Réservations pour les nouvelles dates : www.box.fr