FENIX Toulouse : Ayyoub Abdi, prolonge l’aventure !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Arrivé dans la « Ville Rose » en 2019, l’arrière-droit de 24 ans, Ayyoub Abdi, prolonge avec le FENIX Toulouse jusqu’en 2024.

Le buteur puissant au 55% de réussite au tir en carrière prolonge donc avec Toulouse. Il faut dire que l’arrière droit a trouvé sa place dans le club toulousain avec meme une nomination comme « Meilleur arrière droit » aux Trophées de la LNH de la saison 2020-2021. « Je suis content de continuer l’aventure à Toulouse car le projet est intéressant. Nous avons une très belle équipe dans laquelle je suis bien intégré et où j’ai appris à connaître et apprécier mes coéquipiers. J’ai aussi la chance d’être dans une ville où je me sens bien et où je me suis fait de bons amis. Tout est au rendez-vous pour je continue à participer au projet du FENIX et ce jusqu’en 2024 » explique Ayyoub Abdi.

Le mot de Philippe Dallard – Président du FENIX Toulouse Handball :

« Alors qu’Ayyoub Abdi était sollicité par les plus grands clubs européens, ce dernier a fait le choix du coeur, de la raison et de la passion, en prolongeant son contrat avec le FENIX Toulouse Hanbdall. Je suis particulièrement heureux qu’Ayyoub ait choisi Toulouse, comme club lui permettant de progresser et de maintenir ses hautes prestations. Il a le profil pour être un top joueur européen et n’oublie pas que le club de Toulouse lui a permis et lui permet de s’épanouir au quotidien. Ayyoub s’engage à nos côtés jusqu’en 2024. De ce fait, nous dessinons progressivement les contours du futur effectif que nous aurons bientôt l’occasion de partager. »