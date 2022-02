Super League : Le Toulouse Olympique s’incline de nouveau 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Débuts difficiles pour les toulousains. Dimanche, le TO s’est incliné sur la pelouse de Salford (38-12) pour le compte de la 2e journée de Super League.

Malgré un début de match difficile pour le TO, dont les mauvaises décisions ont permis aux Red Devils (« Diables Rouges ») de marquer deux essais dans les 11 premières minutes de jeu, les hommes de Sylvain HOULES sont revenus dans le dernier quart d’heure de la première période avec un essai et une transformation de Chris HANKINSON.

La deuxième période s’est avérée plus compliquée pour Salford grâce à un jeu incisif des Olympiens, cédant moins de pénalités, revenant à 8 points au score et tenant jusqu’aux 10 dernières minutes. Un manque de précision sur la fin permet à Salford de reprendre le dessus pour un score final de 38 à 12.

« On est revenus dans le jeu, on a montré du caractère mais on a pris des mauvaises décisions. C’est la Super League, on doit apprendre et apprendre vite » analyse Sylvain HOULES, entraineur du TO XIII.

Prochaine échéance pour le TO, samedi 26 février 18h au stade Ernest-Wallon. Les Olympiens reçoivent les Warrington Wolves.