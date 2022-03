Un nouvel album et une date à Toulouse pour Stromae

Partager Facebook

Stromae présentera son nouvel album « Multitude » sorti vendredi sur la scène du Zénith de Toulouse en 2023



Il existe des retours qu’on n’oublie pas : le 15 octobre 2021, Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae, revenait sur le devant de la scène avec « Santé », son premier titre depuis « Défiler », sorti trois ans plus tôt.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, « Santé » annonçait la sortie de son très attendu troisième album Multitude, paru aujourd’hui.

Un album sur lequel Stromae jongle entre différents personnages pour lesquels il éprouve de la sympathie (au sens étymologique de « souffrir avec »). Les mecs bancals de « La Solassitude » et de « Mon Amour », le fils de prostituée de « Fils de Joie », le dépressif de « Mauvaise Journée », le suicidaire de « L’Enfer », le couple mal assorti de « Pas Vraiment », les invisibles de « Santé », les femmes qui morflent de « Déclaration », il les embrasse toutes et tous dans un même élan de bienveillance et d’altruisme, offrant à chacun (e) un portrait touchant. En 12 titres, Stromae nous rappelle qu’il est unique dans le paysage musical francophone et aussi à quel point il nous avait manqué.

Il sera en tournée en 2023 pour présenter son nouvel album, avec un passage au Zénith Toulouse Métropole les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023.

Réservations : www.bleucitron.net