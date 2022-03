Super League: Le Toulouse Olympique au défi des Wigan Warriors 

Partager Facebook

Du très lourd à Wallon ! C’est le moins que l’on puisse dire avec la venue des Wigan Warriors, l’un des plus grands clubs de rugby à XIII au Monde et ses superstars, Andy FARRELL, Jason ROBINSON, Shaun EDWARDS,… Petit récapitulatif des forces en présence avant la quatrième journée de Super League : le Toulouse Olympique reçoit Wigan au stade Ernest-Wallon ce samedi 05 mars.

Les Wigan Warriors, une équipe emblématique

Créé dans le Grand Manchester, le club des Warriors voit le jour en 1865 en tant que club de « Rugby Union » (Rugby à XV) pour devenir en 1872 le Wigan Warriors Rugby Football League (club de Rugby à XIII). Le club du Lancashire fête donc cette année, ses 150 ans d’existence. Leur longévité en dit long sur leur importance en Super League, cador incontesté depuis la création du championnat en 1996. Les Warriors ont glané 5 Super League et détiennent le record de Challenge cup remportées avec 19 victoires. Wigan a vu passer plusieurs de nos joueurs comme Joe BRETHERTON, Harrison HANSEN et Matty RUSSELL qui ont notamment effectué leurs débuts en pro sous le maillot des Warriors. Romain NAVARRETE et Chris HANKINSON ont également porté les couleurs blanc & grenat.

Le bilan actuel

Deux parcours et deux états d’esprit différents à ce stade du championnat. Du côté Toulousain, toujours aucune victoire à l’issue des trois premières journées. On note certes une évolution à chaque match, notamment avec une performance très encourageante face aux Wolves le 26 février, mais à ce jour les trois défaites face à Huddersfield (14-42), Salford (38-12) et Warrington (18-32) classe l’équipe en dernière position du championnat. Pour les Warriors, trois victoires probantes face à Hull KR (10- 24), Leeds (34-12) et Huddersfield (22-12). Deux Warriors se classent dans les meilleurs joueurs du championnat : Jai FIELD en troisième position en termes d’essais inscrits (4), Zak HARDAKER en cinquième position en termes de transformations réussies (7).

Les enjeux de cette confrontation

À l’approche de cette quatrième journée de championnat, le Toulouse Olympique cherche, de son côté, à montrer les résultats de son apprentissage lors des 3 premières rencontres en Super League et trouver sa première victoire de la saison. Chez les Warriors, actuellement seconds au classement derrière les tenants du titre Saint Helens, l’objectif est de glaner une quatrième victoire et de réduire la distance prise par ces derniers afin de passer en pole position.

Le groupe

Du côté de l’infirmerie, Harrison HANSEN (épaule), Latrell SCHAUMKEL (genou),Dominique PEYROUX (cuisse), Mathieu JUSSAUME (cheville) et James CUNNINGHAM (cuisse) sont indisponibles pour cette rencontre. Absent également, Joseph PAULO qui purge son deuxième – et dernier – match de suspension, selon la décision de la commission de discipline de la RFL suite à la rencontre face à Salford.