A Toulouse, le Tommy’s Diner lance deux nouveaux concepts !

En ce début d’année, la célèbre chaîne de restaurants américains Tommy’s Diner de Toulouse lance deux nouveaux kiosques : LE TOMMY’S HOT-DOGS ET LE TOMMY’S TAKE AWAY !

En ce début d’année, la célèbre chaîne de restaurants américains Tommy’s Diner confirme son attachement à la maison New-Yorkaise Nathan’s Famous avec l’ouverture de son kiosque Tommy’s Hot-Dogs, pour le plus grand plaisir des mordus de street-food !

Et parce qu’unebonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’enseigne annonce également le lancement de son nouveau service à emporter : le kiosque Tommy’s Take Away, pour un air de fifties à la maison.

Le Tommy’s Hot-Dogs

Ce point de vente dédié uniquement à la consommation des produits New-Yorkais, est installé de façon permanente au Kiosque Food Court, à la sortie du métro Faculté de Pharmacie de Toulouse. La carte propose les traditionnelles recettes de hot-dogs du groupe en deux formats : regular (15 cm) et large (30 cm), qui ravira les plus gourmands !

LE TOMMY’S TAKE AWAY

Afin d’allier accessibilité et service de qualité, le groupe Tommy’s Diner ouvre le Tommy’s Take Away, un nouveau kiosque dédié exclusivement à la vente à emporter.

Situé sur le parking du restaurant de Labège, celuici propose ses menus habituels en Click & Collect, en vente directe ou encore via les plateformes de livraison traditionnelles (Uber Eats et Deliveroo). Le kiosque assure ainsi un service de rapidité avec une production sur place, permettant d’éviter les flux de clients venus se restaurer à table. Les commandes peuvent se faire en ligne en quelques clics, sur : tommys-diner.com