Report du concert de Sting à Toulouse

Initialement prévu le 19 octobre 2021, le concert de Sting au Zénith de Toulouse est reporté au 6 avril 2022.

Cherrytree Music Company et Live Nation ont confirmé que Sting : My Songs retournera en Europe en 2022 avec des apparitions programmées dans des salles de concert et des festivals, incluant des performances uniques dans cinq villes de France.

Sting sera donc en concert au Zénith de Toulouse le 6 avril 2022 pour notre plus grand bonheur.

Infos et réservations au 05 34 31 10 00 et ww.box.fr