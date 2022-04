Un nouveau son pour Charlie Winston et une date à Toulouse 

Partager Facebook

Charlie Winston est en pleine finalisation de son 5e album et le premier chez son nouveau label Tôt ou tard (Vianney, Delerm…). Sensation en 2009 avec Like a Hobo, véritable tube, le songwriter s’est démarqué avec une identité musicale propre. Il débute une nouvelle aventure avec Vianney. Ce dernier a accueilli Charlie Winston dans son home studio pour travailler les titres à deux. Son nouvel album est attendu pour la rentrée.

En attendant donc son passage à Toulouse le 9 novembre 2022 , et la sortie de son nouvel album « As i am », on peut écouter Algorithm.

Réservations : www.lebikini.com