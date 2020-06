Un nouveau prix pour le 5 Wine Bar à Toulouse

Partager Facebook

Nouvelle récompense internationale pour le 5 Wine Bar à Toulouse,

déjà « meilleur bar à vin du monde » depuis 2017 ! Le bar reçoit le Best of Award of Excellence 2020 décernée par le célèbre magazine américain Wine Spectator.

Chaque année, le magazine américain, Wine Spectator, véritable référence internationale en la matière, rend hommage à l’excellence des restaurants du monde entier, et surtout à leur carte des vins. Ce concours récompense les restaurants de 80 pays, qui ont démontré leur passion pour l’œnologie, et consacré les ressources pour offrir des cartes des vins exceptionnelles, tant sur la qualité et que la diversité. Les prix sont décernés dans trois catégories : Prix d’excellence, Meilleur prix d’excellence et Grand prix.

Le « Meilleur prix d’excellence » témoigne aussi du travail effectué par le chef sommelier, Nathan Menou, qui excelle dans la découverte de nectars blancs, rosés et rouges. Leur mise en scène a elle aussi été soigneusement pensée grâce à des machines qui permettent de conserver toutes les propriétés organoleptiques des vins et de proposer chaque soir, à la dégustation, une quarantaine de bouteilles différentes. Trois dosages sont possibles, de la gorgée au verre de 10 cl.

Pour une expérience sensorielle et gustative unique

Célèbre pour être le « meilleur bar à vin du monde » depuis 2017, le 5 Wine Bar, situé au cœur de Toulouse, a lancé ce printemps son Menu du Marché, bistronomique, au goût du jour et accessible. Aux fourneaux, deux chefs, Anthony Petit de Montbrun et Guillaume Cloutou, précédemment employés à Ma Biche sur le Toit, proposent une cuisine raffinée avec des produits du terroir, qui se marient parfaitement avec les crus proposés, pour des accords mets et vins exceptionnels.



Dans un décor chic et sobre, le 5 Wine Bar propose un Menu du Marché comprenant un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert ainsi que de délicieuses mignardises.

La carte change environ tous les 15 jours afin de varier les plaisirs, et met à l’honneur des produits d’exceptions. Au menu : foie gras du Gers, légumes du Jardin de Cantou (82), viandes des éleveurs Papaix (31), poissons de Bellocq, jambon Pata Negra de Garcia, et fromages affinés par le MOF Toulousain Xavier, véritables institutions du marché Victor Hugo.

Pour une expérience sensorielle et gustative unique, le 5 Wine Bar propose une dégustation de vins en accord avec chaque met servi. Selon les goûts et préférences de chacun, il est possible d’opter pour les « Vins

Terroir » ou les « Vins Exceptions ». Les deux formules offrent quatre verres de vin, choisis grâce aux conseils avisés des sommeliers de l’établissement, Nathan Menou et Margot Métayer.

Le 5 Wine Bar : plus de 1 200 références de vins du monde entier

Néophytes, amateurs de vin ou fins connaisseurs, tous y trouveront leur bonheur. Le 5 Wine Bar offre aujourd’hui la plus grande carte des vins de la ville rose avec pas moins de 300 références à déguster au verre, et en totalise 1 200, provenant d’une vingtaine de pays comme, parmi les plus surprenants, l’Autriche, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon. Un véritable voyage autour du vin ! Les breuvages insolites, comme le Vin de Riz de Camargue, attiseront la curiosité de tous, tandis que les appellations de notre région, dont certaines biologiques, provenant par exemple du Minervois, de Cahors ou encore de Fronton, raviront les amoureux de naturalité.

5 Wine Bar

5 rue de la Bourse à Toulouse

Tél : 05 61 38 44 51

Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à minuit. Le samedi, de 18h à minuit.

https://www.n5winebar.com/fr/