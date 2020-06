60 000 euros gagnés par une habitante de Toulouse sur RFM

Partager Facebook

Michelle de Toulouse a remporté 60 000 euros en direct sur RFM dans la matinale.

Du 8 au 28 juin, Elodie Gossuin, Albert Spano et toute l’équipe du Meilleur des réveils ont offert la possibilité à un auditeur de la station de remporter 60 000 euros.

Le résultat est tombé aujourd’hui , c’est Michelle, originaire de Toulouse qui a remporté 60 000 euros en direct sur RFM. Cette auditrice est fonctionnaire, elle a deux grands enfants et un petit fils. Fidèle auditrice du morning de RFM depuis des années, elle a joué durant toute la période de l’opération, étant en télétravail, elle participait tous les jours pas SMS et téléphone. Avec ce joli gain, elle compte gâter son entourage et en profiter pour se faire plaisir cet été en vacances.