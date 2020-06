Les Déferlantes du SUD de France en mod XS

Partager Facebook

Initialement prévu en juillet prochain, le Festival Les Déferlantes aura lieu en version mini dans le Parc de Valmy à Argelès-sur-mer du 28 au 30 août 2020.

Grâce au soutien de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, du Département des Pyrénées Orientales, de la ville d’Argelès sur mer, du Crédit Mutuel et d’autres partenaires, les Déferlantes Sud de France auront bien lieu cette année, mais en version XS et avec une programmation dédiée.

Nouvelle programmation

Pour que le festival puisse exister dans cette version, les artistes programmés ont accepté de faire des efforts financiers et de se rendre disponibles pour faire la fête et aider ainsi à la survie de beau festival. Dans le line up, on retrouvera 47Ters, The Avener, Cali, Caballero & JeanJass, Maes, Maala, Popof, Hatik, Joeystarr, Vladimir Cauchemae et tant d’autres. Soit 21 noms pour une belle édition.

Des mesures sanitaires

Le Parc de Valmy, ce bel amphithéâtre de verdure en plein air, permet la circulation des personnes dans un cadre délimité et sécurisé.

Toutes les recommandations sanitaires seront imposées par notre organisation et valables pour toute personne admise sur le site (personnel et public) : prise de température et gel hydro-alcoolique à l’entrée du festival, gel hydro-alcoolique aux bars et sur les points de restauration, distanciation physique et port du masque obligatoire dans les circulations et les files d’attente.

Afin d’éviter au maximum les regroupements, nous recommandons le téléchargement au préalable des cartes cashless.

Un règlement intérieur sera mis en ligne dans les prochains jours.

Info et réservations : www.xs.festival-lesdeferlantes.com