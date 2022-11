Un nouveau Magasin Normal près de Toulouse

Partager Facebook

L’enseigne Normal ouvre un nouveau magasin à la Galerie Espaces Fenouillet, près de Toulouse.

Depuis le lancement de l’aventure française en août 2019, la chaîne de magasin danoise NORMAL a connu un processus d’expansion rapide, en ouvrant des magasins dans de nombreuses grandes villes comme Paris, Lille, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux et Nice pour ne citer que celles-ci.

Le 1er magasin Normal à Toulouse a ouvert en août 2021 dans le centre ville de Toulouse, rue d’Alsace Lorraine. Cette ouverture a été un grand succès suivi par d’autres ouvertures : en octobre 2021 rue Saint Rome, en juin 2022 à Portet et désormais un quatrième magasin Normal à Fenouillet dès le 24 novembre.

En seulement 9 ans, NORMAL – détaillant de produits de marque dans le domaine des soins corporels, du maquillage, des snacks et des produits ménagers – compte désormais plus de 380 magasins au Danemark, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en France et en Finlande.