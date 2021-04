Trophées pour la biodiversité en Occitanie : Derniers jours pour candidater

Partager Facebook

Depuis le 2 novembre dernier, les inscriptions pour la 2ème édition des trophées de la biodiversité organisés par la Région Occitanie sont ouvertes. Initialement clôturées le 31 mars, les candidatures ont finalement été prolongées d’un mois, jusqu’au 30 avril prochain, en raison de la situation sanitaire actuelle. Créés en 2018, ces trophées visent à encourager et à soutenir les acteurs locaux impliqués dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Destinés à valoriser les pratiques respectueuses de la biodiversité, les trophées pour la biodiversité en Occitanie sont aussi l’occasion de démontrer, au travers d’exemples concrets, la possibilité de concilier préservation de l’environnement et activités économiques. Ils permettent ainsi d’encourager et de sensibiliser acteurs économiques et citoyens du territoire.

Les candidats sont invités à déposer leurs projets avant le 30 avril directement sur la plateforme dédiée : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/les-trophees-pour-la-biodiversite-en-occitanie-2/collect/depot

A l’issue de la période de dépôt des candidatures, les lauréats des 7 catégories – le Biomimétisme, l’Ingénierie écologique, l’Organisation, le Développement de l’emploi, l’Implantation, la Valorisation de la biodiversité ainsi que les Solutions au service de la biodiversité – se verront remettre un trophée, un diplôme ainsi qu’un chèque de 3 000€. Les plus innovants et les plus exemplaires bénéficieront d’une valorisation vidéo réalisée par des professionnels.

Un prix spécial « coup de cœur des Citoyens d’Occitanie » sera par ailleurs attribué suite à l’organisation d’une consultation citoyenne.

« L’Occitanie est une terre de biodiversité unique. Elle représente un véritable atout pour la Région, et sa préservation est une priorité. C’est tout l’objet de la feuille de route que nous avons établie en concertation avec les acteurs locaux au travers de notre Stratégie régionale pour la Biodiversité, adoptée il y a un an. Cette priorité est partagée par les habitants de notre territoire. La Convention citoyenne pour l’Occitanie organisée dans le cadre de l’élaboration de notre Pacte Vert pour l’Occitanie l’a bien montré. Ce pacte, construit avec l’ensemble des acteurs du territoire, va dans le sens d’une prise en compte globale des priorités environnementales qui s’imposent à nous avec plus de force chaque jour. Consommation alimentaire, déplacements, rapport à la nature : c’est tout cela que nous devons faire évoluer au quotidien, pour avancer vers une société plus juste et plus durable », a déclaré Carole Delga.

Retrouvez l’ensemble des informations sur les Trophées pour la biodiversité en Occitanie sur laregion.fr/trophees-biodiversite