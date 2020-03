Tribute to Elton John en Février 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La tournée Pop Legends rend hommage à la légende, au Rocket MAn, l’incroyable Elton John avec un passage au Zénith de Toulouse le jeudi 11 février 2021.

Après le triomphe du légendaire ONE NIGHT OF QUEEN de GARY MULLEN qui remplit actuellement tous les Zéniths de FRANCE, RICHARD WALTER PRODUCTIONS et POP LEGENDS sont fiers de présenter maintenant le meilleur hommage jamais rendu à l’un des plus grands musiciens de tous les temps, Sir ELTON JOHN, dans un spectacle éblouissant de vérité, « THE ROCKET MAN » !

Véritable légende aux multiples Grammy Awards, ELTON JOHN est, avec plus de 400 Millions d’albums vendus à travers le monde et une centaine de tubes incontournables, une des icônes du concept POP LEGENDS.

Personne n’aura su incarner cette superstar flamboyante et unique avec autant d’éclat, de réalisme et de folie que le désormais mondialement reconnu, Jimmy Love.

Sa voix tout d’abord, puis sa ressemblance physique, sa présence unique sur scène mêlant folie et génie, énergie et émotion, jusqu’aux costumes et accessoires qui ont fait la réputation des shows d’ELTON JOHN durant plus de 40 ans. Laissez « THE ROCKET MAN » vous emporter dans un voyage incroyable dans le temps sur la « Yellow Brick Road » à travers deux heures de tubes emblématiques qui visiteront toutes les périodes d’Elton, depuis « Crocodile Rock » jusqu’à « Candle in the Wind”, en passant par « Your Song”, “Sacrifice” et bien sûr, « Rocket Man » !

POP LEGENDS : THE ROCKET MAN, TRIBUTE TO SIR ELTON JOHN

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 – 20H00

ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE

Ouverture des ventes le 31 mars 2020 sur www.bleucitron.net