Restezchesvous : Le Festival MAP Toulouse devient le E-Map, un festival en ligne !

Un « nouveau » festival Photo en ligne à Toulouse ! #Restezchezvous

Dans un communiqué, le Festival MAP Toulouse se mue en E-MAP soit en e-festival pour continuer d’exister pendant cette période de confinement liée à la lutte contre le Coronavirus COVID 19.

En raison des différentes mesures gouvernementales, pour lutter contre le COVID 19, le festival MAP Toulouse ne pourra pas avoir lieu comme à son habitude. Cette année, les organisateurs avaient prévu d’investir un lieu éphémère comme l’an dernier : l’ancien cinéma UGC de Toulouse, place Wilson. Impossible de faire le festival mais il n’est pas mort pour autant.

Ne pas renoncer à la 12e édition de MAP Toulouse

Au vu des initiatives parcourant la toile depuis plus d’une semaine et demi, visites virtuelles, concerts live, etc…le MAP Toulouse a décidé de poursuivre l’aventure d’une autre manière. Pour s’adapter, se réinventer. Le Festival MAP soutient l’élan #culturecheznous et souhaite s’inscrire dans cette démarche en devenant cette année un e-Festival : LE E-MAP

Avec l’ambition de donner un accès à la culture pour tous, le E-MAP proposera de découvrir sa programmation de chez soi, grâce à différents outils numériques.

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour connaitre la programmation et les différents événements qui auront lieu pendant ce joli festival en ligne !



En attendant : https://map-photo.fr/