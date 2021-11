Transition écologique : Toulouse Métropole et Solar Impulse s’associent

Vendredi, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole lancera le Forum Zéro Carbone, pour l’ouverture du Festival Toulouse Innovante et Durable, avec Bertrand Piccard, Parrain du festival, Président de la Fondation Solar Impulse.

A cette occasion, Toulouse Métropole et Solar Impulse officialiseront leur nouveau partenariat en signant une convention qui définit leurs engagements réciproques en faveur de la transition écologique du territoire. Avec cette signature, Toulouse Métropole renforce ses collaborations industrielles, technologiques et scientifiques pour développer les expérimentations qui permettront des solutions innovantes et durables.

A ce titre, Bertrand Piccard parraine également le lancement des ateliers citoyens de « Mes Idées pour Mon Quartier ». De novembre 2021 à mai 2022, chaque quartier va mettre en place ces ateliers pour lesquels 1261 Toulousains se sont inscrits. Ils serviront à pré-sélectionner les meilleures propositions déposées lors de l’appel à idées lancé l’été dernier. L’objectif est de retenir dix idées par quartier, dont la moitié au moins auront une portée écologique. A l’automne 2022, tous les Toulousains, sans conditions, pourront voter pour leurs trois idées préférées. Les projets retenus lors du vote final seront financés par un budget réservé à ces initiatives et doté de 8 millions d’euros. Leur mise en œuvre sur le terrain, assurée par les services municipaux et métropolitains, débutera les mois suivants.