TO XIII : L’entraîneur Sylvain HOULES lance l’aventure Super League

L’entraîneur Sylvain Houles a lancé la saison de Super League du Toulouse Olympique.

Après une saison riche en succès qui s’est soldée par la montée du club en Super League, les joueurs du Toulouse Olympique XIII ont repris le chemin de l’entraînement cette semaine et sans surprise, leur entraîneur principal Sylvain HOULES était présent pour les accueillir. Il travaillait à l’accession au plus haut niveau continental depuis sa prise de fonction en 2013 et continuera de mener les Olympiens dans l’aventure Super League.

Une division qu’il a connue en tant que joueur, avant de venir terminer sa carrière au TO au début des années 2010. Après être resté éloigné des terrains une petite année, il a intégré l’encadrement de l’équipe professionnelle Olympienne, avant de prendre la casquette de coach principal en décembre 2013, avec le succès qu’on lui connait : en 2014, le TO remporte la première Coupe de France de l’histoire du club et le premier championnat de France depuis 2000.

Un titre qui sera conservé en 2015, avant de partir à la conquête de l’Angleterre, où le Tarnais et ses protégés décrochent le League Leaders Shield de League One en 2016, le Championship Shield en 2017 et donc le League Leaders Shield de Championship et la montée en Super League cette année. Jamais rassasié, le nouvel objectif est clair pour l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club : maintenir le TO dans la compétition référence en Europe.

Retour des internationaux le 22 novembre !

Les internationaux reprendront l’entraînement le lundi 22 novembre mais pour le reste de l’équipe, la mission a démarré ce lundi 15 novembre avec une reprise au stade Arnauné, antre historique du TO au cœur du quartier des Minimes et lieu d’entraînement principal pour la saison à venir. Pour la rentrée, Sylvain HOULES a débuté avec une présentation des nouveautés, des objectifs et du staff, qui se veut renforcé pour faire face aux exigences de la Super League.

C’était également l’occasion pour l’entraîneur d’accueillir trois de ses recrues : James CUNNINGHAM et Christopher HANKINSON, ainsi que l’ancien Olympien Gadwin SPRINGER.

En attendant patiemment l’annonce du calendrier de Super League pour la saison prochaine, prévue pour le 25 novembre, toute l’équipe se prépare donc à la reprise des matchs mi-février.