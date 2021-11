10 jours pour le Festival Toulouse Innovante et Durable !

Pendant 10 jours, Toulouse Métropole propose le Festival Toulouse Innovante et Durable. Du 19 au 28 novembre, des dizaines d’animations permettront à tous les publics de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et de devenir un acteur engagé de leur quotidien, autour de 4 rendez-vous importants.

Ce concentré d’événements, d’animations et d’acteurs investis dans les champs de l’écologie, de l’économie circulaire et de l’innovation, invitera les Toulousains de tous âges à découvrir, de façon ludique, des solutions innovantes imaginées par des startups, des entreprises, des associations et Toulouse Métropole.

Au cœur du festival, le Village d’animations de Toulouse Métropole sur les allées Jules Guesde proposera de belles surprises à tous : des animations, des stands, des expositions, des conférences avec des professionnels passionnés pour les plus grands.

Le Quai des Savoirs, accueillera les deux jours de Futurapolis Planète, organisé par Le Point et soutenu par Toulouse Métropole.

Les professionnels pourront également se retrouver pour la Journée de l’économie circulaire au Village by CA.

Le Forum Zéro Carbone, organisé par La Tribune, se tiendra lui au Capitole sur le thème « De la COP21 à la COP26, 5 ans pour le climat ». À cette occasion, Toulouse Métropole qui souhaite faire de Solar Impulse un partenaire emblématique de « la Ville de Demain » et de « Mes Idées pour Mon Quartier », signera une convention avec la fondation, vendredi 19 novembre à 9h30 (plus d’informations à venir). Bertrand Piccard, Président de Solar Impulse, parrainera également le lancement officiel des ateliers citoyens du programme « Mes idées pour mon quartier » auxquels participeront les 1261 Toulousains qui s’y sont inscrits.

Toute la programmation :