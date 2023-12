Toulouse, ville à 30 km/h dès le 1er janvier 2024

Partager Facebook

Au 1er janvier 2024, la limitation de vitesse à 30 km/h devient la règle à Toulouse et celle à 50 km/h l’exception.

Dès changement pour la circulation à Toulouse. Dès le 1er janvier, la limitation en ville passe à 30km/H. Pour la ville rose, c’est la garantie de plus de sécurité pour les piétons et cyclistes, d’une circulation plus apaisée dans les quartiers et de moins de pollution dans l’air. Principaux changements ? Une partie des grands axes qui délimitent le cœur historique au centre-ville seront désormais limités à 30 km/h (boulevard Lazare-Carnot, allées Jules-Guesde…), ainsi que les avenues qui relient les quartiers, quand elles abritent de nombreux commerces et déplacements piétons (avenues des Minimes, Étienne-Billières Camille-Pujol, Jean-Rieux…).

Résultat : plus de 80% des voies toulousaines passent à 30 km/h,

• Les rues qui sont déjà à 30km/h ou moins conservent leur vitesse actuelle.

• Les voies qui passent à 30km/h sont celles dans lesquelles il y a peu de circulation de passage, qui permettent de passer d’un quartier à un autre, et où les déplacements piétons doivent être particulièrement sécurisés.

• Les axes qui restent à 50 km/h sont ceux sur lesquels la circulation – notamment la circulation de transit – est importante et où il existe des lignes de bus stratégiques dont la vitesse doit être conservée

De nouveaux panneaux de signalisation font leur apparition aux entrées de la ville. Les panneaux de limitation de vitesse seront progressivement retirés et remplacés par du marquage au sol, plus visible des automobilistes. Des ellipses seront peintes sur les voies maintenues à 50 km/h, ainsi que sur les rues voisines pour indiquer le retour à 30 km/h.