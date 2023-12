De nouveaux noms pour le festival Welcome in Tziganie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

UNZA UNZA ORCHESTRA (ex. No Smoking Orchestra), KOZA MOSTRA et KOCANI ORKESTAR rejoignent la 17e édition du festival Welcome in Tziganie qui se déroulera 26 au 28 avril 2024 au Théâtre de verdure de Seissan.

Depuis 16 ans, Welcome in Tziganie a grandi, se bâtissant une réputation en France comme référence des musiques tziganes et des Balkans. En cette année 2024, le festival va célébrer les dix ans de festival au Théâtre de verdure du Soleil d’Or. Cette programmation 2024 sera faite de têtes d’affiches de tous horizons allant de Bollywood Masala Orchestra (Inde) à Sabor de Gracia (Espagne). Témoins de cette richesse et de cette diversité, les plus de dix nationalités qui seront représentées sur la scène du festival dans lesquelles chaque performance est une fenêtre ouverte sur un monde de découvertes et d’échanges.

Ainsi, UNZA UNZA ORCHESTRA (ex. No Smoking Orchestra), KOZA MOSTRA et KOCANI ORKESTAR rejoignent la programmation 2024 aux cotés de LA CARAVANE PASSE, BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA & SABOR DE GRACIA.

WELCOME IN TZIGANIE #17

26 au 28 avril 2024

à SEISSAN – GERS (32)

Plus d’infos : https://www.welcome-in-tziganie.com/