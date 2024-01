Toulouse. Une cinquième édition du Grindhouse Paradise en avril prochain !

Partager Facebook

La cinquième édition du Grindhouse Paradise se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2024, toujours au cinéma American Cosmograph de Toulouse.

Quatre jours pour découvrir de nombreux films de genre. Voilà le programme prévu par l’équipe du Grindhouse Paradise en avril prochain. Ce rendez-vous s’installe de plus en plus dans le paysage toulousain avec par exemple une édition 2022 avec plus de 1400 spectateurs. Au programme de chaque édition, au sein d’une salle de cinéma, « se sustenter des plus graciles digressions du cinéma de genre »

Portée par cette humble intention, l’équipe du Grindhouse Paradise dresse donc chaque année au mois d’avril un panorama non-exhaustif, mais néanmoins festif, de longs-métrages inédits ou en avant-première dont l’âme est ancrée dans le fantastique, la science-fiction, l’horreur, le thriller et toutes autres catégories plus ou moins cinégéniques. Chez Toulouse Blog, on aime passionnément ce festival de films de genre !

La programmation et les événements seront dévoilés dans les prochaines semaines. Rendez-vous sur https://grindhouseparadise.fr/