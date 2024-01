Champions Cup : La Composition du Stade Toulousain face à l’Ulster

Partager Facebook

Le staff du Stade Toulousain a dévoilé son XV de départ pour le déplacement en Irlande face à l’Ulster ce samedi à 21h.

Après deux victoires en autant de rencontres, le Stade Toulousain a un déplacement compliqué en terres irlandaises. Pour cette rencontre, Ugo Mola et son staff ont dévoilé une composition prête au combat. Cyril Baille et Peato Mauvaka sont alignés d’entrée alors que Marchand sera sur le banc. La troisième ligne sera composée de Cros, Jelonch et Roumat alors que la charnière reste assez classique avec Dupont-Ramos. Enfin, Juan Cruz Mallia sera titulaire à l’aile alors que Delibes sera lui au centre aux cotés de Pita Ahki.

LE XV DU STADE TOULOUSAIN

1. Baille 2. Mauvaka 3. Aldegheri 4. Arnold 5. Meafou 6. Cros 7. Jelonch 8. Roumat 9. Dupont 10. Ramos 11. Lebel 12. Ahki 13. Delibes 14. Mallia 15. Kinghorn

Remplaçants : 16. Marchand 17. Ainu’u 18. Laulala 19. Brennan 20. Willis 21. Graou 22. Chocobares 23. Bituniyata