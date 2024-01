Le nouveau spectacle de Bun Hay Mean cet automne à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Bun Hay Mean nous dévoilera son nouveau seul en scène « Tous Ego » le 21 novembre 2024 sur la scène du Casino Barrière de Toulouse !

Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up : Tous Ego. L’humoriste nous annonce un retour aux sources entre transgressions, provocations et punchlines hilarantes !

Faut dire que Bun Hay Mean s’est fait une place dans le paysage comique française depuis plusieurs années. Révélé en 2014 au Jamel Comedy Club, depuis il a conquis les salles françaises avec deux premiers spectacles mais aussi au cinéma avec des seconds rôle marquants comme dans Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, Problemos, Les Méchants ou encore Classico.

Le revoir sur scène est un véritable bonheur ! Rendez-vous à l’automne prochain à Toulouse !

Réservations : https://spectacles.bleucitron.net/