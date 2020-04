Toulouse. Sur Fortnite, ils recréent le Bikini

Partager Facebook

Dans le jeu Fortnite, une bande de copain de la ville rose ont recréé la salle emblématique de Toulouse : Le Bikini.

Les soirées vous manquent ? Les concerts aussi ? Et si on allait faire un petit tour virtuellement au Bikini. Voilà l’idée de Tom, Quentin, Emeric, Nawel et Axel. Dans le jeu vidéo Fortnite, les cinq copains ont décidé de recréer le Bikini. Tout y est de la piscine, aux bars en passant par la salle de spectacle sans oublier le babyfoot. Par contre, il est tenu par des dinosaures.

Vous pouvez découvrir toutes les vidéos de cette bande de copain sur la chaine youtube : https://www.youtube.com/channel/UCZm0iU1iADxrlwmLWzlOZbA

Quelques photos :













Découvrez la vidéo :

Le Bikini nous manque mais les concerts reprendront donc une seule adresse pour connaitre la programmation : www.lebikini.com