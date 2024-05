Les cultures du Monde ce week-end à Toulouse

Partager Facebook

Le festival Peuples et Musiques au Cinéma et Le Forom des Langues du Monde se dérouleront à Toulouse le même week-end, les 24, 25 et 26 mai. Un rendez-vous des cultures du monde à ne pas rater !

Les Associations Escambiar et Carrefour Culturel Arnaud-Bernard invitent les toulousain.e.s au voyage avec deux évènements qui se déploieront à la fin du mois, de la place Saint-Sernin à la Cinémathèque de Toulouse.

D’un côté, la Cinémathèque de Toulouse accueillera durant 3 jours (les 24, 25 et 26 mai) la 25ème édition du Festival Peuples et Musiques au Cinéma. Depuis sa création en 1999, PMC met en lumière le temps d’un week-end les Peuples du Monde et leurs musiques à travers une programmation de films et de documentaires projetés à la Cinémathèque de Toulouse. Cette année près d’une 20aine de projections !

Cette 25ème édition du Festival sera aussi l’occasion de rendre hommage à Françoise Chapuis, figure de la chanson toulousaine (membre des Femmouzes T), disparue en janvier 2023. Un concert hommage se tiendra le vendredi 24 mai à 19h30 à la Cinémathèque.

De l’autre, la magnifique place Saint-Sernin sera investie le dimanche par le Forom des Langues du Monde qui l’an dernier, a célébré son 30ème printemps. Cet événement embarque petits et grands à la découverte des langues du monde et de leur culture, dans une ambiance festive et chaleureuse. Le dimanche 26 mai, plus d’une centaine de langues et plus de 200 bénévoles seront présents sur la place Saint-Sernin pour un moment de partage et d’échanges !

Infos pratiques

Peuples et Musiques au Cinéma

Du 24 au 26 mai 2024

La Cinémathèque de Toulouse

Réservations films : www.lacinemathèquedetoulouse.com

Forom des Langues du Monde

26 mai 2024 à partir de 10h

Place du Capitole, 31 000 Toulouse

Tarif gratuit