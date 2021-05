Toulouse. Sortie du roman « Celle qu’il attendait » de Baptiste Beaulieu.

Partager Facebook

L’auteur et médecin de Toulouse, Baptiste Beaulieu, sort son 5e roman « Celle qu’il attendait » ce mercredi 5 mai.

Romancier, médecin et chroniqueur sur France Inter dans « Grand bien vous fasse », Baptiste Beaulieu s’est révélé au public par ses prises de position sur des questions sociétales et de beaux combats contre l’homophobie, le racisme et le harcèlement. Mais il possède aussi un sens profond pour l’écriture. Auteur de bestsellers, ce médecin nous a offert un premier roman « Alors voilà : les 1001 vies au urgences », véritable succès et devenu une BD et un spectacle.

C’est donc le cinquième roman du toulousain après Toute les histoires d’amour du monde, La ballade de l’enfant-gris, Alors vous ne serez plus jamais triste ou bien sur Alors Voilà.

Avec « Celle qu’il attendait », Baptiste Beaulieu nous parle d’amour avec poésie et originalité où deux êtres blessés retrouvent une fois dans l’humanité lors de leur rencontre.

L’histoire : Eugénie D déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l’infini. Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent sur un quai de gare. Une rencontre improbable, une histoire d’amour hors du temps.

Baptiste Beaulieu – Celle qu’il attendait (Fayard) sortie le 5 mai 2021.