Une émission Echappées Belles spéciale Haute-Garonne sur France 5 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le samedi 25 mai, France 5 diffusera une émission Echappées Belles spéciale Haute-Garonne.

Immergez-vous dans la nature au cœur de la Haute-Garonne grâce à « Echappées Belles » sur France Télévisions ! Dans cet épisode de 90 minutes, rejoignez Tiga alors qu’elle parcourt la Haute-Garonne et découvre les merveilles naturelles de notre magnifique département.

De la Via Garona aux paysages grandioses des Pyrénées, en passant par des rencontres authentiques avec nos bergers, cette aventure promet d’être inoubliable. Le rugby local sera également mis en avant dans cette série de reportages, vous transportant de Saint-Bertrand-de-Comminges jusqu’aux toits de Toulouse. Ne manquez pas cette exploration captivante.

« Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette production en octobre 2023, confie Loïc Gojard, Président de Haute-Garonne Tourisme. Depuis toujours, Echappées Belles s’est préoccupée des thèmes liés à l’environnement en mettant en lumière des parcours de vie originaux et engagés, un magnifique coup de projecteur pour notre destination durable et hors des sentiers battus. Durant une dizaine de jours, l’animatrice Tiga a sillonné la Haute-Garonne, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre, aiment et protègent notre département. Par cette nouvelle action de promotion nationale, Haute-Garonne Tourisme renouvelle son soutien à l’ensemble des acteurs touristiques du département. »

Cet accueil a été organisé par Haute-Garonne Tourisme et l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole.

Un rendez-vous à ne pas manquer qui réunit environ 2 000 000 de téléspectateurs en audience cumulée et constitue le samedi soir la plus forte audience des prime time de France 5.