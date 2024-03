Le dessinateur de Ana Ana en dédicaces à Toulouse

Partager Facebook

A l’occasion de la sortie du tome 23 de Ana Ana, Alexis Dormal sera présent en dédicace à Toulouse, à la librairie Ombres Blanche le samedi 16 mars 2024.

Demandez à vos enfants si ils ne connaissent pas Ana Ana. C’est l’histoire d’une mère scénariste et d’un fils dessinateur partageant la même passion pour les personnages depuis plus d’une vingtaine d’histoire. Dominique Roques et Alexis Dormal signent le retour de Ana Ana pour une 23e tome intitulé « Le sable, les vagues et Touffe de poils ». On y retrouvetoujours cette tendresse et cette complicité à hauteur des tout-petits (à partir de 3 ans) qui font de cette série une merveille de joie de vivre à partager sans limite d’âge. D’où son énorme succès et ses traductions dans sept pays : Japon, États-Unis, Allemagne, Bulgarie, Espagne, Russie et Chine.

L’histoire : Le soleil brille. La balade à vélo d’Ana Ana et de ses six doudous embarqués dans une remorque s’annonce joyeuse. Arrivés en bord de mer, les doudous se précipitent sur le sable. Sauf un, qui reste figé : Touffe de poils. D’abord séduit par une jolie coccinelle, il s’aperçoit ensuite que l’herbe grouille d’insectes. Comme il est tout vert, il a peur que les insectes ne le prennent pour une touffe d’herbe et n’escaladent ses jambes. C’est le début d’une panique sans fin qui le catapulte de rochers trop chauds en eau trop froide, en passant par du sable sec brûlant, ou humide, sympa mais collant. Dans ce décor de rêve, tout lui devient hostile…

