Le 39e Prix du Jeune écrivain pour Marie Lucas

Le Prix du Jeune Ecrivain a été remis à Marie Lucas pour le livre « Vola, Vola ».

La Semaine du Jeune écrivain , qui a débuté le samedi 16 mars et se terminera le lundi 25 mars à Muret, Toulouse et plus loin en Occitanie, a remis le Prix du jeune écrivain mardi dernier au Théatre de Muret à Marie Lucas pour le livre « Vola, Vola » . L’autrice suisse de 25 ans nous livre un recueil de 13 nouvelles publié chez Buchet-Chastel.

Lors d’une grande soirée, six prix, du premier au sixième, ont été décernés devant des invités prestigieux et les membres du jury.

Le palmarès 2024 :

1er : « Vola, vola », Marie Lucas, 25 ans, Suisse.

2e : « Le marchand d’Atmosphères » Romain Prina, 25 ans, Suisse.

3e : « Un puzzle à quatre pièces », Jeanne Lamotte, 17 ans, France.

4e : « Little miss poisson rouge », Vanessa Tain, 24 ans, France.

5e : « La cendre des gestes », Margot Heymans, 19 ans, Belgique

6e : « Kumquat », Sophie Tranhienard, 24 ans, France

La semaine du Jeune écrivain, c’est 34 rendez-vous littéraires et artistiques dans 12 communes du (grand) sud-toulousain, 37 écrivain.es francophones originaires de 11 pays, et un territoire invité le Québec.

Plus d’infos : www.pjef.net