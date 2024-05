Un livre sur la star de la natation toulousaine Léon Marchand

Partager Facebook

La nouvelle étoile de la natation Léon Marchand a droit à un livre signé du journaliste Ken Fernadez aux éditions Marabout.

La natation française a produit certains des plus grands nageurs de l’histoire, de Laure et Florent Manaudou à Camille Lacourt et Alain Bernard. À l’approche des Jeux Olympiques de Paris, le journaliste Ken Fernandez dévoile un livre dédié à Léon Marchand, l’espoir de médailles tricolores.

À seulement 21 ans, Marchand a déjà remporté 11 titres nationaux et 5 titres mondiaux, et a battu le record du monde de Michael Phelps sur 400 mètres 4 nages. Adoubé par Phelps lui-même, Marchand s’est imposé comme la star des bassins universitaires américains et s’apprête à marquer l’histoire du sport français cet été.

Cet ouvrage de 192 pages, riche en photographies et témoignages, explore son parcours exceptionnel, de sa jeunesse toulousaine à sa vie américaine avec le coach Bob Bowman. Ken Fernandez, journaliste expérimenté et auteur renommé, livre une analyse détaillée de ce phénomène de la natation.

Le livre est attendu pour le 29 mai prochain en librairie.