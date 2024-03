L’éditeur jeunesse toulousain Milan Presse remporte le Prix d’éducation aux Médias

Partager Facebook

Avec mon permis smartphone, Milan presse remporte le premier prix d’éducation aux médias ! Les Assises du journalisme de Tours récompensent les meilleures initiatives d’éducation aux médias. Cette année, l’application Mon permis smartphone est distinguée dans la catégorie médias.

L’appli indispensable pour utiliser intelligemment son premier téléphone

Pour un enfant, obtenir son premier smartphone est un événement important. Mais c’est aussi une source d’inquiétude pour les parents.

Comprendre les technologies embarquées, protéger son image, maîtriser son temps d’écran ou encore veiller à respecter la vie de la famille, mon permis smartphone apprend aux enfants à acquérir les bons réflexes avant d’être seuls derrière leur écran.

Une démarche ludique et éducative, que les enfants vont adorer !

À chaque étape, Smarty, la mascotte, accompagne les enfants dans leur apprentissage. Mon permis smartphone compte plus de 250 questions, sous forme de quiz, réparties en 9 thématiques : technologie, internet, réseaux sociaux, écologie, cyberharcèlement, histoire, vie privée, santé, bonnes pratiques. Les bases solides d’une culture numérique pour passer ensuite son permis, qui, comme l’examen du code de la route, comporte 40 questions.

Une fois le permis en poche, Smarty propose aux enfants de signer un contrat avec leurs parents. Ce contrat définira les règles d’usage du smartphone à la maison et au-dehors. Mon permis smartphone leur donne les clés pour faire un usage responsable et modéré de leur téléphone. De quoi rassurer les enfants et leurs parents !

Infos pratiques

Sortie en avril 2024

Retrouvez mon permis smartphone sur Ulule : https://fr.ulule.com/mon-permis-smartphone/