Deux toulousaines participent au Concours du Meilleur élève Sommelier de France

Clémentine Leburlu, élève au Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme d’Occitanie (MC) et Maéva Pelissier élève au CFA Académique de Toulouse (BP) participeront au Concours du Meilleur Elève Sommelier de France parmi 40 élèves sélectionnés dans toute la France.

Créé à l’initiative de Michel Chapoutier en 1993, le concours du Meilleur Elève Sommelier (MES) en Vins et Spiritueux de France valorise le métier de sommelier et apporte aux jeunes élèves la reconnaissance de professionnels du monde du vin. Il est réservé aux élèves sommeliers qui suivent leur scolarité dans les lycées hôteliers, CFA (mention complémentaire Sommellerie) ou Brevet Professionnel Sommelier. C’est le seul concours national destiné aux élèves sommeliers, dont les épreuves portent sur tous les vins et spiritueux et qui nécessite par conséquent des connaissances très vastes de la part des candidats.

Le MES 2021 rassemble cette année 40 écoles et se déroule en deux étapes :

– La demi-finale jeudi 06 Mai 2021 (en visio suite aux contraintes réglementaires imposée par le contexte sanitaire) : une épreuve de dégustation (deux vins : un blanc et un rouge) et une épreuve écrite (questionnaire portant sur la législation des vins et spiritueux, la technologie professionnelle, l’œnologie, la connaissance des vignobles français et la culture générale). A l’issue de ces épreuves éliminatoires, 6 candidats seront retenus pour participer à la finale.

– La finale vendredi 21 mai 2021 : le jeudi soir les 6 candidats dégusteront le diner réalisé par le Chef Olivier Samin, 1 étoile au Guide Michelin et 2 Toques Gault & Millau – Carré d’Alethius (07), et pour lequel ils devront présenter, un accord mets et vins, le lendemain jour de la finale. Ils seront confrontés à 4 épreuves : l’accord « Mets et vins » et d’anglais qui aura lieu au cours d’une simulation de repas, une épreuve de décantation sans commentaire, avec service du vin, une épreuve de dégustation (deux vins, une eau-de-vie et une crème ou liqueur à reconnaître) et une épreuve de comportement/prestance.

Le lauréat du concours sera récompensé par une immersion d’une semaine les vignobles M. CHAPOUTIER en Australie, d’un weekend gastronomique pour deux à la Maison PIC à Valence offert par Anne-Sophie Pic Sinapian et David Sinapian et d’un lot de vins offert par la Maison M. CHAPOUTIER et METRO, partenaire du concours depuis 2005.