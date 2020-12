Toulouse. Report de la date au Bikini de Vianney

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En raison du contexte sanitaire actuel et des incertitudes qui pèsent sur la réouverture des salles de spectacles en configuration debout au début de l’année 2021, la tournée de Vianney au printemps 2021 dans plusieurs salles est reportée. Cela devait être un avant gout de sa grande tournée de l’automne dans des salles plus intimes. Il faudra désormais attendre 2022.

La production a communiqué sur ce report en expliquant « Nous sommes bien conscients que la perspective d’un report à l’automne 2022 est difficile à appréhender. Cette tournée, au lieu d’ouvrir une tournée de Zénith, viendra clôturer celle-ci par un spectacle plus intimiste et chaleureux où chacun trouvera sa place au plus près de l’artiste. Une bien jolie façon de se dire au revoir après la folie des grandes salles et des festivals. »



Les billets des concerts prévus en 2021 seront valables pour les dates de report en 2022. A Toulouse, il faudra attendre le 9 décembre 2022 au Bikini (www.lebikini.com ). Mais il sera au Zénith de Toulouse le 27 novembre 2021.