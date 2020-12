Le rappeur Lombre en concert au Centre de formation du Toulouse FC

Partager Facebook

Photo : Toulouse FC

Le Centre de formation du Toulouse FC a accueilli un concert du très talentueux Lombre.

C’est une période difficile pour les artistes qui ne peuvent toujours pas jouer leur musique en live devant un public. C’est aussi une période particulière pour les jeunes footballeurs des centres de formation qui alternent entre confinement, matchs …. Le Toulouse FC a donc décidé d’organiser une belle rencontre musicale avec le rappeur Lombre. Passionné de foot depuis petit, il est venu échangé avec la jeune garde toulousaine et aussi jouer sa musique.

Le Toulouse FC explique avoir « mis ça en place pour les occuper et faire des choses en lien avec leurs centres d’intérêts, leurs passions. L’idée du Président, c’était de faire venir un artiste. Comme on avait déjà fait venir le label Bleu Citron dans le cadre du concert de Bigflo et Oli, on les a recontacté pour faire venir un artiste.” Pendant cet échange, comme le rapporte le site du Toulouse FC, Lombre a fourni de jolies conseils aux toulousains : « Quand vous ne lâchez rien, à un moment donné, ça paye, leur a expliqué l’artiste. Parce que si vous êtes là, c’est que vous avez les capacités, sinon vous ne seriez pas là. Si vous vous donnez à 120%, ça va payer. Et si ça ne paye pas, vous aurez tout donné et tout essayé. »

Lombre un artiste hors norme

En septembre dernier, Lombre a sorti le très beau « La Lumière du noir » son premier EP.Le natif de Rodez, comme Pierre Soulages, avec qui il partage l’idée d’un noir lumineux et ses nuances, Lombre possède l’une de ces écritures sincères et poétiques. Enfant du Rap, c’est avec le son de Fauve qu’il décide d’aller plus loin et rejoindre des artistes qu’il aime comme Ben Mazué, Gael Faye ou encore Georgio. On adhère à son projet où la lumière est dans l’ombre, et l’ombre dans la lumière.

