Toulouse rend hommage à Claude Nougaro toute l’année !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion des 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, la ville de Toulouse, si bien chantée par le poète, lui rend hommage toute l’année à travers différents moments forts.

Il y a 20 ans, Toulouse pleurait un poète, un musicien, une voix. Cette voix familière, nous l’avons tous dans l’oreille. Elle parlait d’amour, de cinéma, de la pluie, de notre ville, avec une chanson que Toulouse porte désormais comme une carte d’identité. Aujourd’hui, c’est une ville entière qui lui rend hommage pendant toute une saison contribuant à faire vivre son œuvre auprès des nouvelles générations.

Année Nougaro !

Les festivités débutent ce 4 avril, avec une exposition à la Gare Matabiau jusqu’au 31 mai. Avec « L’ivre d’image », on pourra se plonger dans une exposition de dessins et de poésies tirées du livre éponyme paru en 2002 aux éditions du Cherche Midi et réédité cette année.

Le 7 mars, la photo de Claude Nougaro, sur le pignon à l’angle des rues Valade et Pargaminières, non loin de la place Saint-Pierre, sera remplacé par un nouveau cliché. Les 8 et 9 mars, la Salle Nougaro propose un concert autour de l’album « Soeur Ame ».

Au mois d’avril, le duo de musiciens Yvan Cujious et Louis Winsberg, qui rend hommage à Claude Nougaro sur scène depuis plusieurs années, sort l’album Une voix, six cordes (clin d’œil au disque du poète toulousain Une voix, dix doigts) au mois d’avril. Ce n’est pas tout, le Stade Toulousain entre dans la danse en rendant hommage à Nougaro sur la pelouse d’Ernest Wallon le 28 avril. Yvan Cassar interprétera quelques morceaux sur la pelouse !

En mai, en plus d’un concert de Marie Amalie et Jeanne Lafon le 24 mai au Bijou, la projection d’un film la veille à la Salle Du Sénéchal, Toulouse inaugure un parcours dans différents lieux u centre ville. 8 totems seront installés. « Ces totems renverront grâce à des QR codes à des podcasts réalisés par France Bleu Occitanie. L’auditeur pourra écouter 8 épisodes articulés de la même manière, avec la voix de l’animateur Franck Langlois en guise de guide, des interview de Claude Nougaro et, à chaque fois, un titre phare de son répertoire » explique la Mairie de Toulouse.

Puis l’année continuera avec d’autres beaux moments comme le Spectacle Nougaronne les 27 et 28 juin place Saint Pierre, le concert hommage de l’ONCT en septembre ou encore un concert A Chacun son Nougaro le 18 octobre dans la future salle de la Cartoucherie en présence de Bernard Lubat, André Minvielle, Louis Lubat, Fabrice Vieira et Serge Pey.

Vous l’aurez compris, 2024 sera l’année Claude Nougaro.

Pour connaitre le programme complet : métropolele.toulouse.fr